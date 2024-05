Rigatti, show a S. Giovanni. Bene Salvadori e Niccoli

di Giorgio Grassi

Il trentino Tommaso Rigatti, 26 anni Élite della Sissio Team, ha vinto in volata (nella foto a sinistra) dopo una lunga fuga sul compagno di fuga Andrea Clonaggi della Onec Team, il 7° Trofeo ‘Città Valdarno’, alla rilevante media di 40,504 chilometri orari. E la G.s. Maltinti Lampadari Banca Cambiano ha fatto doppietta nei titoli di campione Toscano 2024, Under 23 con Pietro Salvadori e Matteo Niccoli per la categoria Elite. "Sono entrato presto nella prima fuga , siamo stati ripresi, poi ripartiti in tre sulla erta delle Casacce. Ha ceduto Belluno ed ho proseguito con Colnaghi. Nell’ultimo giro abbiamo stretto i denti sul gruppo inseguitore, ci siamo ben difesi. Nel km finale sono partito lungo e ho vinto nettamente", ha commentato Rigatti, alla sua prima vittoria. Il circuito più lungo è stato aumentato di un giro (portati a 3),e diminuito da 6 a 5 quello più breve.

Fin dalle prime battute corsa movimentata ed a forte velocità. Il primo tentativo di lasciare il gruppo è del duo Luca Belloni e Samuele Dalla Bona. Vantaggio breve e gruppo compatto fino al terzo giro grande con la rampa della Montanina. Sulla arcigna ascesa pur breve delle Casacce si accendono i lumi con Rigatti, Colnaghi e Belloni che poi cede al ritmo scatenato dei compagni. In testa anche il valdarnese Matteo Regnanti. Il gruppo si fraziona. Una bagarre finale in cui si distingue Pietro Salvatori. I due al comando reggono alle reazioni di due plotoni, e si presentano sulla fettuccia d’arrivo e solitari, il più veloce è Rigatti. Una gran folla in Corso Italia e numerosi spettatori sulle arrampicate collinari del percorso. Ottimi i servizi del Comitato Corsa, della Fracor Internazionale, della Scorta Tecnica di Arezzo, dei direttori di gara, Fabrizio Carnasciali e Enzo Amantini.

Ordine d’arrivo: 1) Tommaso Rigatti (Sissio Team) Km 147,400 ore 3, 38’ e 21’’ media km 40,504, 2) Andrea Colnaghi (Onec Team), 3) Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus) a 13’’, 4) Matteo Sasso (Overall Tre Colli) s.t, 5) Pietro Salvadori (Maltinti Lampadari) a 54’’, 6) Riccardo Santamaria (Hopplà Petroli) s.t., 7) Alfio Bruno Andrea, 8) Leonardo Galigani, 9) Alessio Nenci, 10) Marco Lolli. Partiti 137, arrivati 57.