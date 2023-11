"Riunione del Comitato Toscano Ciclismo: programma per il 2024"

La programmata riunione di martedì 7 novembre scorso poi rinviata per l’alluvione, è stata nuovamente riprogrammata dalla Struttura Tecnica Regionale del Comitato Toscano, per martedì 21 novembre con lo stesso ordine del giorno. La riunione avrà inizio alle ore 21 presso il "Circolo Parrocchiale M.C.L." a Settimello di Calenzano. L’invito è per le Società delle categorie Allievi, Donne Allieve, Esordienti e Donne Esordienti, con il seguente ordine del giorno: il saluto del presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti; considerazione sull’attività svolta nel 2023; le norme attuative per la stagione 2024; proposte sulla formazione dei calendari per il prossimo anno, varie ed eventuali. Vista l’importanza degli argomenti da trattare, gli organizzatori auspicano la massima partecipazione.

