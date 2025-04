Stefano Zeni trionfa al Trofeo Potassa: prima vittoria stagionale nel ciclismo amatoriale

Stefano Zeni della ’New Mt Bike 2001’ a braccia alzate nel traguardo del Trofeo Potassa, gara di ciclismo amatoriale Uisp organizzata dal Team Marathon Bike.

Ai nastri di partenza si sono presentati 73 corridori in località ’Grilli’, a Gavorrano. Nomi illustri al via come Gianmarco Agostini (soprannominato Il Killer che fa più notizia quando non vince), Bruno Sanetti (con all’attivo centinaia di corse vinte anche all’estero), Matteo Sensi, Federico Colonna, Diego Giuntoli, Vincenzo Pisani. Alla fine è uscito il nome di Stefano Zeni che è stato davvero il mattatore di giornata.

La corsa è partita subito forte ma grandi fughe non vengono segnalate nel primo dei due giri per un totale di 60 chilometri del tracciato totale che ha toccato il centro abitato di Ribolla. Azione vincente proprio all’inizio del secondo giro quando sono andati via Zeni e Sanetti, poi sui due sono rientrati tre corridori della Stefan ovvero Labate, Sensi e Maretti. I soliti scatti e contro scatti hanno contraddistinto il tratto di fuga sino alla fine che ha visto la grande volata di Zeni che si è imposto su Matteo Sensi e Emanuele Labate.

"Percorso davvero bello e sicuro – afferma il vincitore Zeni –. E’ la mia prima vittoria stagionale, forse nella gara più difficile visti i grandi nomi di corridori alla partenza".