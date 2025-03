Ciclismo, grande attesa per le Strade Bianche Crédit Agricole

Siena, 4 marzo 2025 – Le stelle del ciclismo maschile e femminile sono pronte ad offrire nella Strade Bianche Crédit Agricole, il consueto grande spettacolo, ricco di emozioni, anticipato venerdì 7 marzo dalla presentazione delle squadre, che si svolgerà a partire dalle ore 16 presso la Fortezza Medicea a Siena.

Gara maschile

Il più atteso e grande favorito è il campione del mondo Tadej Pogacar, vincitore nel 2024 e nel 2022, che ha dimostrato di essere in forma trionfando nella prima uscita del 2025 all’UAE Tour. Sia lui che il polacco Michal Kwiatkowski, vanno a caccia del terzo successo che gli garantirebbe l’intitolazione di un cippo lungo il percorso, impresa riuscita in passato solo allo svizzero Fabian Cancellara. Tra gli altri favoriti Pidcock, vincitore nel 2023 e grande protagonista di inizio stagione con quattro successi nella sua nuova squadra la Q36.5 Pro Cycling Team, Van Gils, terzo nel 2024 e già vincitore nella Vuelta a Andalucia. Altri nomi di spicco Madouas, Hirschi, Healy, il nostro Formolo e Van Eetvelt.

Gara femminile

Tre le donne Elite assente la campionessa Lotte Kopecky prima nel 2024, tra le iscritte troviamo la Deignan, Elisa Longo Borghini, prima nel 2017, Van der Breggen e la Vollering (2023). Buone possibilità anche per la Niewiadoma, Moolman-Pasio, Garcia, Ludwig, Ferrand-Prévot, Faulkner, campionessa olimpica su strada a Parigi 2024.

Il percorso degli uomini

Molto mosso e ondulato, privo di lunghe salite, ma ricco di strappi anche ripidi sullo sterrato. Sono presenti circa 82 km di strade sterrate divise in 16 settori (dei quali 13 sono in comune con la corsa femminile). Partenza da Siena (zona Fortezza Medicea alle 11,20) e ultimi chilometri su strade larghe e lunghi rettifili fino a 2 km dall’arrivo quando ci sarà da affrontare la via di Fontebranda con pendenze fino al 9%. A 900 m dall’arrivo si supera la Porta di Fontebranda e inizia il lastricato con pendenza che supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%, prima dell’ultimissimo tratto che porta in Piazza del Campo dopo 213 chilometri.

Il percorso delle donne

Il via alla gara femminile alle 9,45 dalla zona della Fortezza Medicea. Sono presenti circa 50 km di strade sterrate divise in 13 settori (tutti in comune con la corsa dei professionisti) con fondo battuto. Il finale è quello della gara maschile ed i chilometri in programma sono 136.