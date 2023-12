Straordinari di fine anno per Diego Nembrini

Diego Nembrini rappresenterà la Brianza nella gara di Casale sul Sile, nel Trevigiano, che si svolgerà domani in Veneto. Il portacolori della Salus Seregno Academy ha deciso di trascorrere in sella l’ultimo giorno dell’anno, con serie intenzioni di fare risultato. Reduce dall’ottavo posto conseguito nell’internazionale di Albiate (European Cup), Nembrini disputerà la gara riservata alla categoria degli Juniores (17-18 anni) che vedrà in lizza i migliori specialisti del territorio a cominciare da Edoardo Bonafini e Tommaso Argenton. "Come Salus Seregno abbiamo deciso di osservare un turno di riposo anche per permettere ai ragazzi di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo – le parole del presidente del team Marco Moretto –. Nembrini ha chiesto di correre da solista e considerate le sue buone condizioni di forma gli abbiamo dato il benestare con la speranza che possa ottenere un bel risultato. Come squadra, invece, saremo presenti al gran completo nella gara del nostro paese in calendario sabato 6 gennaio". Sarà dunque il giovane emergente Nembrini a tenere alta la bandiera della Brianza nella seconda edizione del Cross del Sile, tradizionale appuntamento di fine anno valido come prova della Challenge del Triveneto.

Dan.Vig.