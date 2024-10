STRAORDINARIO SUCCESSO AD ASIAGO. Balducci campione europeo di Gravel. Ha corso con una bicicletta di legno

Mirco Balducci è il nuovo campione europeo di gravel nella categoria Master 4. L’asso toscano in forze alla Asd Tondi Sport Acqua e Sapone non ha davvero limiti. Con una prestazione fuori dall’ordinario, ha sbaragliato la concorrenza e si è presentato in solitaria sotto lo striscione di arrivo posto nel centro storico di Asiago. Un percorso di gara durissimo che non dava un attimo di tregua ha accolto atleti di grandissimo spessore, per la maggior parte ex professionisti della strada, che si sono sfidati in un anello di circa 50 chilometri e 800 metri di dislivello positivo da ripetere per due volte.

Guadagnata la testa dalla gara, Balducci, ha gestito i più diretti inseguitori, Guido Paolo Dracone e Igor Zanetti, per circa 70 chilometri quando ha deciso di attaccare e liberarsi della loro compagnia E dopo praticamente una cronometro individuale di circa 30 chilometri, si è presentato a braccia alzate sulla linea del traguardo conquistando il titolo europeo nella nuova e crescente disciplina del gravel.

Davvero incredibile e degno di nota il mezzo con il quale Balducci ha ottenuto questa vittoria: una bicicletta con telaio in legno, un esemplare prodotto e commercializzato dall’azienda Ornus che glielo aveva fornito pochi giorni prima della manifestazione.

La vittoria del titolo continentale premia dunque sicuramente anche il progetto e la singolare scelta costruttiva; senza niente togliere però all’atleta, alla grande caparbietà e determinazione di Balducci che non ha esitato ad accettare questa nuova ed ulteriore sfida.