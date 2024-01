Successo per le manifestazioni da Santa Lucia a Vernio. La 30ª Scarpirampi alla coppia Zullo-Tozzi

Una bella mattinata anche se con temperatura rigida, ha accolto sul crinale della Calvana, i tanti partecipanti alle due gare svoltesi in contemporanea, la 30° Scarpirampi e il Trail della Calvana. Nella prima manifestazione (24 le coppie che l’hanno portata a termine) si sono imposti Andrea Zullo e Federico Tozzi, mentre il più veloce nel Trail della Calvana è stato Marco Guerrucci tra gli uomini e Laura Fanfani (decima classificata) tra le donne.

Il via dal Circolo di Santa Lucia (intitolato a Paolo Rossi) e sfida lunga 30 Km, fino all’arrivo nella piazzetta della chiesa di San Quirico di Vernio. Prima del via il ricordo di Piero Sambrotta inventore insieme a Silvano Melani della manifestazione e di Nedo Coppini, fotografo de La Nazione. Netta la vittoria del trail runner Andrea Zullo e dal biker Federico Tozzi con il tempo di 2 ore 47’41’’, che sono riusciti ad avere ragione della coppia pratese (somma di età 100-110 anni) formata da Piero Pacini e Luca Sabbioni che ha chiuso in 2 ore 57’35’’.

"Per noi vincere la Scarpirampi era un sogno e l’abbiamo realizzato – dicono i vincitori – questa corsa dà una carica incredibile". Terzo posto per il duo Gianluca Massaro Pescini-Alexander Palumbo (3 ore 3’ 11’’). Prima coppia mista quella formata da Simone Bianchi e Ilaria Francalanci (3 ore 5’ 23’’). Nella categoria 111-120 al primo posto Francesco Ciampi e Roberto Stendardi (3 ore 27’ 25’’) mentre per la "120 hanno fatto festa Arturo e Fabrizio Sargenti. Nel Trail della Calvana il successo è andato a Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana) che ha chiuso la gara in 2 ore 42’04’’ davanti ad Andrea Menegatti (Prato Promozione Run) e Vladimir Kabetaj. La prima donna è risultata invece Laura Fanfani (Il Ponte Scandicci) e tra le veterane Michela Migliori (Runners Barberino). Domani alle 21 nel salone consiliare del Comune di Prato le premiazioni da parte degli organizzatori felici per la riuscita delle gare.

Antonio Mannori