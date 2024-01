"Team Fabiana Luperini: inizio anno con ritiro a Marina di Cecina"

L’inizio del nuovo anno è coinciso con il ritiro di alcuni giorni a Marina di Cecina, della nuova squadra esordienti femminile del Team Fabiana Luperini diretta da Nicola Caponi, che ha fatto seguito a quello precedente effettuato dalla squadra delle allieve. Sono tre le atlete esordienti del secondo anno (classe 2010), Asia Pucci, Matilde Semoli ed Emma Tarantino, mentre le debuttanti in categoria (classe 2011) sono cinque, Giada Blaj, Bianca Capitoni, Vittoria Donno, Anastasia Ferri e Olivia Giovannetti. Al team femminile (la sede a San Miniato/Ponte a Egola) si aggiunge anche il debuttante in categoria Marco Lepri già protagonista nel ciclocross con buoni risultati in lungo e largo per l’Italia, e che oggi sarà impegnato a Bibbiena nel Casentino, nell’ultima gara della stagione ciclocampestre in Toscana.

Antonio Mannori