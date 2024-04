Team marathon bike. "Trofeo degli Assi», oggi la gara

Ciclisti in sella oggi per il Trofeo degli Assi per una classica gara primaverile prima della festa di domani. Ritrovo e partenza a Ribolla per la manifestazione ciclistica organizzata dal Team Marathon Bike che prevede un percorso con un circuito da ripetere tre volti ed un totale di settanta chilometri. La gara è valevole anche per il punteggio del campionato Marathon Bike 2024, organizzato dall’omonima società sportiva grossetana. Ritrovo oggi dalle 14 al "Bar Sorriso" di Ribolla con le ultime iscrizioni e con la partenza fissata alle 15.30. I ciclisti partiranno dall’abitato di Ribolla per poi dirigersi sulla strada provinciale 20 di Pian del Bichi, strada provinciale Montemassi, Olmini, strada provinciale 152, Magia, Castellaccia, per poi tornare a Pian del Bichi, per un circuito da ripetere tre volte. Al terzo giro poi la gara prevede il passaggio sulla strada di Montemassi e l’arrivo a Montemassi dopo 71 chilometri. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria.