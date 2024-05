Team Soudal protagonista. Mairhofer vince la Bike Marathon sul Garda

Il Team Soudal di Montemurlo ancora una volta protagonista alla Bike Marathon di Riva del Garda, con la campionessa italiana Sandra Mairhofer che ha conquistato il successo nella prima grande classica della stagione europea. Leonardo Paez invece, che aveva vinto questa gara nel 2023, è stato tradito dal terreno fangoso che lo ha messo a disagio ed alla fine per l’ex iridato colombiano è arrivato il quarto posto. Per la Mairhofer si è trattato del quarto successo stagionale, il secondo in un evento internazionale Uci. "Sono molto contenta della vittoria, è stata una gara dura, lunga, con un salita ripida e tanta discesa tecnica su di un tracciato fangoso". Quarto posto invece per Paez dopo una corsa all’attacco, su di un terreno difficile che lo ha messo in difficoltà e Paez ha affrontato la parte finale della gara senza correre rischi più del dovuto. "La Ronda Extrema è stata molto dura, compromessa dal fango che ha reso il percorso pericoloso". Ottava posizione invece per Dario Cherchi, il vincitore della gara "Da Piazza a Piazza" a Prato, mentre ha chiuso più lontano l’umbro Alessandro Trabalza. Infine ancora alla ricerca della migliore condizione, dopo i problemi di salute, la campionessa europea Adelheid Morath che ha preso il via nella Bike Marathon di Riva del Garda (da lei vinta lo scorso anno), per poi ritirarsi.

Antonio Mannori