Terre dei Varano,. Agostinelli vince la prima tappa

Il lungo arco delle Terre dei Varano 2024 ha in Alessio Agostinelli il primo vincitore. Nella inaugurale tappa fuoristrada, il biker osimano bissa il successo in solitaria dell’anno scorso. Sul podio della 45 km salgono Leopoldo Rocchetti e Luca Cacchi. La corona rosa della Varano Off Road è della fidardense Angela Campanari (Bravi Platforms Team). Nella mezza maratona di 24 km oro a Fabio Fiorini (Bad Team – Savignano sul Rubicone) su Daniele Boarelli e Carmelo Vitale. Primato femminile a Barbara Gabrielli (Avis Bike Cingoli) seguita da Angela D’Angelo (Casteltrosino Superbike). Insieme coi circa 200 soddisfatti partecipanti (coordinati dai giudici Carbonari e Natali), in località Le Mosse sorride l’Avis – Frecce Azzurre, presieduta da Francesco Jajani, affiancato dai vice Luca Marassi e Gianni Fedeli nonché dal presidente onorario Sandro Santacchi.

Classifiche Gf Varano Off Road Assoluta: 1.Alessio Agostinelli Alessio (Ktm - Protek – Elettrosystem) km 45 in 1h55’09“; 2. Leopoldo Rocchetti Leopoldo (Bike Therapy) a 2’; 3.Luca Cacchi Luca (Bad Team) a 2’36“; 4.Lorenzo Pierpaoli Lorenzo (Team Cingolani); 5.Davide Magnani Davide (Freccerosse); 6.Desantis (Spoleto); 7.Calonaci (Bad Team); 8.Samuele Agostinelli (Passatempo Team); 9.Paoletti (Passatempo Team); 10.Nannetti (Team Errepi).

Femminile: 1.Angela Campanari (Bravi Platforms); 2.Daniela Stefanelli (Team Cingolani); 3.Alice Pascucci (Trinx Factory); 4.Mangiaterra (Cingolani); 5.Grifi (Capodarco-Comunità); 6.Bartolini (Bombardier Squadra Corse); 7.Francucci (Cingolani); 8.Pallucca (Ma.An.Rt).

Umberto Martinelli