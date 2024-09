Torna il Trofeo Buffoni. I migliori Juniores mondiali si sfidano a Montignoso. Sono 176 i corridori al via

Inaugurazione in grande stile per il Trofeo Buffoni 2024. Al Maracuja Beach del Cinquale musica, luci e buffet hanno fatto da cornice al galà di presentazione della 55ª edizione della tradizionale corsa ciclistica internazionale riservata alla categoria Juniores. Presenti il ct della Nazionale italiana Juniores, Edoardo Salvoldi, e il campione del mondo Juniores di ciclismo su pista, di origini massesi, Fabio Del Medico. IlTrofeo Buffoni si corre domenica con in gara i migliori atleti al mondo. Ritrovo in piazza Garibaldi a Forte dei Marmi per raggiungere il ponte sul fiume Versilia del Cinquale dove sarà dato il via ufficiale (ore 14). Il traguardo è posto a Villa Schiff.

Due i circuiti che verranno affrontati dai corridori, per un totale di 135,4 km: l’anello della Versilia (Forte-Cinquale-Bonotti-Querceta-Forte), da ripetere 4 volte, e il circuito della Fortezza (Bonotti-Fortezza-Strettoia-Bonotti), da affrontare 6 volte. Sono 176, invece, i corridori in gara (fra cui 3 campioni d’Europa, 4 campioni italiani, i campioni di Colombia e Spagna e diversi campioni regionali), divisi in 35 squadre, 23 italiane e 12 provenienti dai 5 continenti. Di queste ben 5 le nazionali straniere – Francia, Colombia, Lettonia, Kazakistan e Austria – a testimonianza del prestigio raggiunto dal trofeo nato nel ‘70 su idea di Carlo Della Bona e organizzato anche quest’anno da Fabio Del Giudice, presidente dell’Associazione Francesco Buffoni.

"Il Buffoni – ha detto il delegato allo sport del Comune di Montignoso Stefano Del Giudice – è uno degli eventi più attesi dell’anno non solo a livello locale, ma anche internazionale ed è una competizione cresciuta nel tempo grazie al sostegno dei montignosini, mai mancato". "Questa corsa – ha sottolineato Alberto Mattugini, delegato allo sport del Comune di Forte – porta sport in città e soprattutto giovani. Ciò dà lustro al nostro territorio".

Anche per questa edizione saranno 6 le maglie ufficiali, più 2 speciali dedicate, su iniziativa della dirigente del Comune di Montignoso Nadia Bellè, a Marco Pantani (assegnata a chi per primo percorrerà l’ultimo giro della Fortezza) e Michele Scarponi (per l’ultimo atleta a tagliare il traguardo). "Abbiamo voluto sottolineare l’importanza dello sport – ha spiegato Bellè – che non è solo competizione, ma anche tenacia. È importante evidenziare l’aspetto pedagogico del ciclismo per sostenere i corridori, i team e tutto il movimento italiano". Nell’occasione sono stati consegnati il Premio ’Amicizia e Sostegno al Trofeo Buffoni’ a Mario Mauro Balloni e il Premio Piero Del Giudice… per aver fatto crescere il prestigio del Buffoni’ al Team Radio Corsa Toscana.

Alessandro Salvetti