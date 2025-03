Torna la Granfondo del Po. In bici tra sport e turismo

Una città estense capitale delle ‘due ruote’. Al via la ‘Gran Fondo del Po’ con oltre mille partecipanti. La manifestazione ciclistica è in programma domenica con partenza alle 9 dal Castello Estense, giunta alla sua undicesima edizione, organizzata dall’associazione Po River asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara e Regione Emilia-Romagna. Ferrara, quindi, a una settimana dalla ciclostorica La Furiosa, si appresta ad ospitare la Granfondo del Po e poi a chiudere sempre a marzo con l’annunciata ‘Coppi Bartali’. I dettagli e il programma sono stati illustrati ieri mattina nella residenza municipale. All’incontro sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità, l’assessore al turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini e il presidente Po River asd Simone Zannini. "Questo tipo di evento – ha sottolineato l’assessore Francesco Carità – è di grande valore. Il mese di marzo è caratterizzato da eventi ciclistici importanti, prima con la Furiosa e adesso con la Granfondo del Po. Tra gli iscritti ci sono anche degli stranieri, a testimonianza che turismo e sport si sposano bene sono un connubio vincente". La gara, che partirà all’ombra del Castello Estense, si svilupperà lungo due percorsi caratteristici che costeggiano il fiume. Quello lungo sarà di 139 km, quello corto di 77 km. Previste anche visite guidate per gli accompagnatori dalle 10 con partenza dal Castello lungo le vie del centro storico, con arrivo alla Certosa. "La Granfondo del Po – ha fatto notare l’assessore Matteo Fornasini – è un evento fondamentale nella ricca programmazione del nostro territorio, perché abbina l’aspetto sportivo a quello turistico ed è diventato ormai un patrimonio per la città e per il turismo". Già oltre mille gli atleti iscritti, con più della metà dei partecipanti che arriveranno da fuori regione e con ciclisti anche dalla Germania. "Una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento di rilievo – ha detto Marcella Zappaterra, consigliere regionale Pd – nel panorama sportivo e turistico di Ferrara. La Regione è da sempre impegnata nel sostegno ad eventi che coniugano sport, turismo e valorizzazione del territorio". La casa della Granfondo sarà come da tradizione il Palapalestre. Sabato sarà possibile iscriversi dalle 10 alle 18 e invece domenica si potrà solamente ritirare busta tecnica e pacco gara dalle 6.30 alle 8. All’arrivo premiazioni per gli assoluti e ritiro dei premi per i primi tre classificati di categoria.

Mario Tosatti