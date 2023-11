Toscana 2024: Giani parla di Campionati Italiani di Ciclismo

La Toscana nel 2024 potrebbe ospitare oltre alla grande partenza del Tour de France da Firenze, anche la rassegna tricolore con una serie di manifestazioni. Infatti la nostra regione è impegnata a fondo per ospitare le varie prove tricolori in linea, cronometro ed anche fuoristrada. Ieri mattina il governatore della Regione Eugenio Giani a margine della seduta del Consiglio metropolitano di Firenze, ha parlato di contatti con la Lega del Ciclismo per ospitare i Campionati Italiani delle varie specialità di ciclismo. Si tratta dei tricolori, dagli esordienti fino ai professionisti, compreso le donne e alcune prove fuoristrada, escluso il ciclocross, il cui Campionato Italiano è stato giù assegnato a Cremona. Si attende quindi l’assegnazione ufficiale alla Toscana. Antonio Mannori