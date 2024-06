Tricolori Grosseto, argento a Donati e bronzo a Sambinello

Grosseto, 19 giugno 2024 – La quarta ed ultima gara a cronometro della prima giornata dei Campionati Italiani di Grosseto è stata firmata dal ligure Mark Lorenzo Finn portacolori della formazione tedesca Grenke Auto Eder-Team 258 Protege. Un giovane davvero bravo e interessante che ha ingaggiato uno bella sfida con il lombardo Donati che ha fatto segnare un tempo superiore a quello del vincitore di soli 3” dopo oltre 18 chilometri condotti a una media di quasi 49 e mezzo. Ottima anche la prestazione dell’emiliano Sambinello del Team Vangi Il Pirata Sama di Calenzano, che ha conquistato la medaglia di bronzo a sei secondi dal vincitore. Per il toscano Petri invece il sesto posto.

Domani giovedì al mattino con la partenza del primo concorrente alle ore 11 la gara dei professionisti che vedrà al via tra gli altri Trentin, Baroncini, Milan, Bettiol, Milesi, Affini e Ganna, il quale partirà per ultimo. In tutto sono 20 i partecipanti alla prova tricolore. Alle 14,30 il via alla gara femminile “Open” (28 le iscritte) con Elisa Longo Borghini campionessa uscente che partirà per ultima, mentre il programma si concluderà con la gara degli Under 23 (25 iscritti) con prima partenza alle ore 16,15.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Mark Lorenzo Finn (Team 258 Protege) km 18,200 in 21’27”, media km 49,470; 2)Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese) a 3”; 3)Enea Sambinello (Vangi Il Pirata Sama) a 6”; 4)Andrea Rinaldi (S.C. Romanese) a 11”; 5)Riccardo Colombo (Pool Cantù-GB Junior Team) a 12”; 6)Damiano Petri (Pol. Monsummanese) a 22”; 7)Matteo Gabelloni (U.C. Casano) a 24”; 8)Alessio Magagnotti (Autozai Contri) a 24; 9)Jacopo Sasso (Team Tiepolo Udine) a 26”; 10)David Zanutta (Team Tiepolo Udine) a 30”.