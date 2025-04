Ciclismo, il Trofeo Canestrelli e la Gran Fondo New York

Pistoia,7 aprile 2025 - Due manifestazioni del settore amatoriale hanno caratterizzato la domenica ciclistica in provincia di Pistoia riscuotendo un ottimo successo di partecipazione. Con partenza ed arrivo da Montecatini Terme il Trofeo Massimiliano Canestrelli, organizzato dal Team Cicloidea presenti circa 150 concorrenti. La gara riservata alle categorie dei più giovani ha visto il successo in volata del Master 2 (35-39 anni), Luca Di Pierro della Vitam-In CMF che ha regolato un ristretto plotoncino avvantaggiatosi a metà gara. Nella seconda gara ha prevalso il Master 7 (60-64 anni), Antonello Capo dello Speedy Bike. Gli altri vincitori di categoria l’EliteSport Niccolò Bini (Olimpia), il Master 1 Matteo Cancherini (Team S.Ginese), Giancarlo Bertellotti (Ped. Pietrasantino) nei Master 4, Roberto Maggioli (Number One) nei Master 5, Giulio Marchiò (Team Stefan) nei Master 6, Rinaldo Barabotti (Cicli Puccinelli) nei Master 8. Tra le donne prima Chiara Turchi (S.Ginese), e successo della gara per ricordare un amante del ciclismo come Massimiliano Canestrelli.

GRANFONDO: Sono stati quasi 800 i partecipanti alla Granfondo New York Italia che ha preso il via e si è conclusa in Piazza del Duomo a Pistoia, organizzata da Uli e Linda Fluhme e dall’Avis Bike Pistoia, era presente a dare il via il fiorentino Saverio Metti vice presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana. Il percorso modificato rispetto a quello originario dopo il maltempo delle settimane scorse, toccava anche le provincie di Prato e Firenze, ed era lungo 127 chilometri con le ascese del Grillaio, quella assai più impegnativa di Castra da Limite sull’Arno al Montalbano ed infine nella parte finale il San Baronto dal versante di Vinci e la salita di Serravalle Pistoiese. Ed il finale ha riservato le emozioni più belle con il tentativo solitario del livornese di adozione ciclistica Mikel Demiri della Promotech che sembrava destinato al successo. Demiri invece alla periferia di Pistoia era raggiunto da una decina di inseguitori ed in volata era Alessio Finocchi ad imporsi sul traguardo di Piazza del Duomo al termine dei 127 km percorsi di 3 ore e 18 minuti. Ai posti d’onore Mikel Demiri (Promotech)ed Emanuele Labate (Team Stefan). Tra le donne, la vittoria invece a Michela Gorini del Team Santini, nel tempo di 3 ore 33’58”, su Michela Santini giunta a 4’22” e Federica Baldassatici a 8’31”, entrambe del Team Stefan.