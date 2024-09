Ciclismo, Trofeo Città di Castelfiorentino. La doppietta è veneta

Doppietta per la squadra juniores veneta delle Industrie Forniture Moro nel Trofeo Città di Castelfiorentino-Circolo Il Bastione, valevole anche per il campionato provinciale fiorentino, e organizzato dalla Valdelsa Duemila sotto la regìa di Paolo Maraffon.

Ha vinto il forte velocista Riccardo Fabbro che ha regolato un gruppo di una ventina di corridori, secondo il compagno di squadra Massolin. La corsa dopo la prima parte interamente pianeggiante, si è animata ai 3 passaggi sulla salita di Castelnuovo Elsa con una fuga generosa di Paltrinieri del team emiliano Nial Nizzoli raggiunto dal gruppo che poi si è conteso il successo a 7 km dal traguardo di via Cesare Battisti.

A essere soddisfatto in questa gara anche Giorgio Del Mastio, atleta di San Casciano Val di Pesa del Team Pieri Calenzano, che ha conquistato la maglia di campione provinciale fiorentino.

Dei 122 iscritti alla gara al via erano in 96, mentre gli arrivati sono risultati 43. L’ordine di arrivo: primo Riccardo Fabbro (Industrie Forniture Moro) km 115 in 2h54’37’’, alla media di km 39,515; secondo Samuele Massolin (Industrie Forniture Moro); terzo Armin Caselli (Team Ciclistico Paletti); quarto Joann Rolando (Team Cesaro Franco Ballerini); quinto Marco Petrolati (Vangi Il Pirata Sama Ricambi).