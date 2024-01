Ultimo appuntamento stagionale con il Ciclocross. All’attacco dei Campionati italiani

Con i Campionati italiani giovanili si chiude la stagione di Ciclocross per i brianzoli. L’evento più atteso si svolgerà, domani e domenica, a Castelletto di Serravalle-Valsamoggia, in provincia di Bologna, e vedrà in gara le categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. In palio sette titoli tricolori compreso il Team Relay ovvero la Staffetta Mista. Al via ci saranno i migliori esponenti della formazioni di casa nostra a cominciare dal Gruppo Sportivo Cicli Fiorin che si presenterà ai nastri di partenza con una pattuglia di 21 corridori. Le chance di andare a medaglia riguardano principalmente gli allievi di primo anno Lorenzo Milani, Cesare Castellani e Andrea Colombo. Candidata al podio anche l’esordiente Isabel Di Sciuva, reduce dal quarto posto ottenuto domenica scorsa nel Campionato Lombardo di Brembate. In casa della Salus Seregno Academy si fa molto affidamento sugli esordienti Edoardo Colombo e Riccardo Spinello, e sull’allievo Marco Crocè. Occhi puntati inoltre su Raffaele Armanasco unico rappresentante dell’Unione Sportiva Biassono. Armanasco è in ottime condizioni, è reduce dai secondi posti conquistati a Seregno e a Brembate nella Bergamasca, e disputerà la prova allievi di primo anno. In gara pure il medese Matteo Villa del Gruppo Ciclistico Montegrappa. Appuntamento a domani con la prova della Staffeffa Mista, partenza ore 14.30.

Danilo Viganò