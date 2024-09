Uno sprint che vale oro. Giulia concede il bis

Nell’ultima domenica ciclistica di agosto tiene banco la seconda vittoria stagionale di Giulia Costa Staricco. L’atleta di Besana Brianza, classe 2008, portacolori della società ciclistica Cesano Maderno, ha conquistato la 53esima edizione della Coppa città di Formigine (Modena) per la categoria donne allieve. Al termine di 68 chilometri di gara, Costa Staricco allo sprint ha preceduto la bresciana Melania Minichino (SC Mazzano) e l’emiliana Alessia Orsi della Calderara STM Riduttori. Nella classifica di giornata compaiono anche Rebecca Fiscarelli del GS Cicli Fiorin di Seveso (settima), Maria Acuti del Velo Club Sovico (nona) e la compagna di squadra della vincitrice, Michela Zucca (decima). In quel di Formigine hanno gareggiato anche le esordienti di Cesano Maderno con Giulia Lombardi che, grazie al terzo posto, è salita sul podio, mentre Nicole Bracco si è piazzata in nona posizione. Dalla sponda di Venezia c’è invece da segnalare il nono posto di Isabel Di Sciuva (Cicli Fiorin) nella Giornata Rosa di Noventa di Piave. Sul fronte maschile il miglior risultato è stato firmato da Filippo Colella a Fara Gera d’Adda (Bg), dove gli allievi si sono misurati nella Coppa Gonfalone vinta da Giorgio Rubagotti della Scuola Ciclismo Cene.

Il brianzolo di Veduggio con Colzano, portacolori dell’Unione Sportiva Biassono, è giunto al traguardo quarto, regolando allo sprint i più immediati inseguitori fra cui Stefano Brambilla del Velo Club Sovico (sesto) e il compagno di colori Davide Licari (ottavo). Sempre per gli allievi, Davide Gileno (US Biassono) nella gara di Urbisaglia in provincia di Macerata con la rappresentativa della Lombardia, dopo aver favorito la vittoria del compagno Marco Zoco (Pool Cantù-GB Junior), ha trovato la forza di concludere quinto. Mentre al Gran Premio Colli Rovescalesi di Rovescala, nell’Oltrepo Pavese, il giussanese Lorenzo Nespoli (MBHBank Colpack Ballan CSB) ha chiuso quarto.