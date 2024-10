Vignola capitale del ciclismo per un giorno

Vignola è stata invasa nonostante la giornata autunnale da tanti sportivi per poter applaudire non solo il campione del mondo Tadej Pogacar, che poi ha dominato la 107^ edizione del Giro dell’Emilia, ma anche i grandi campioni che assieme allo sloveno iridato sono stati protagonisti in questa stagione che si concluderà con il Giro della Lombardia. È stata una grande festa dapprima presso l’ex mercato della frutta dove erano parcheggiati i van delle squadre degli atleti per poter avere gli autografi non solo da dall’iridato Pogacar, dal bicampione olimpico Evenepol Remco e dal vincitore della Vuellta Primoz Roglic, ma tutti i protagonisti della corsa. La presentazione degli atleti al foglio firma e poi la sfilata tra i tifosi per portarsi alla partenza, ha permesso i tifosi di immortalare i loro campioni. Ovviamente i modenesi hanno applaudito di due gialloblù al via. Il finalese Giovanni Aleotti fedele scudiero di Martinez al Giro d’Italia e di Roglic alla Vuelta che ha concluso 41° nell’Emilia che terminerà la stagione con la Bernocchi , il Piemonte per poi volare in Cina dove sarà leader della Red Bull in una breve corsa a tappe sperando di bissare il successo del Giro dello Slovenia.

Il pavullese Luca Covili rientrato alle corse ieri sarà al via oggi alla Coppa Agostoni sperando in un clima migliore, poi proseguirà con la Tre Valli Varesine, Piemonte, Lombardia e Veneto. Tanti gli applausi per la prova al femminile che ha anticipato gli uomini sul S.Luca con il quarto successo della medaglia di bronzo Elisa Longo Borghini. Il Giro dell’Emilia femminile ha visto il ritorno nel modenese tra le migliori di tutto il mondo le due vincitrici delle gare di Formigine nelle categorie giovanili ovvero l’olimpionica della Madison a Parigi Vittoria Guazzini e la tricolore Eleonora Ciabocco.

L’11^ edizione del Giro dell’Emilia donne ha reso omaggio ad Alfonsina Strada nel centenario della partecipazione al Giro d’Italia con un traguardo volante davanti alla casa Natale a Castelfranco vinto dalla francese Flavia Boulais. Ovvia la soddisfazione della sindaca della citta delle ciliegie Emilia Muratori e del comitato organizzatore della sede di partenza del Giro dell’Emilia che hanno ricevuto i complimenti da Adriano Amici patron della corsa. Oggi gli allievi modenesi con il campione provinciale Marcello Pelloni gareggeranno nella classica Lugo-S.Marino gara che le società romagnole sono riuscite ad allestire nonostante tutte le avversità degli ultimi giorni.