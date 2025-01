Colpo del Gubbio a tempo scaduto, Perugia beffato al Barbetti: 1-0

Perugia, 20 gennaio 2025 – Il Gubbio passa a tempo scaduto e sorpassa in classifica. Quando la partita era ormai sul pareggio, Rosaia cambia un finale già scritto e insacca il gol vittoria al 92’. Il posticipo di serie C – davanti a 2472 spettatori (di cui 885 ospiti) – sorride alla squadra di Fontana che torna a vincere in casa e lo fa proprio nel derby contro il Grifo.

I presupposti per una bella gara c’erano tutti. Il Grifo andava a caccia del bis, dopo il successo con il Carpi al Curi, per consolidare la posizione dentro i play off e per sfatare il tabù trasferta. I rossoblù di Fontana invece cercavano i tre punti per risalire la classifica e dare una svolta alla stagione. Inizio scoppiettante con le due squadre aggressive a caccia del vantaggio. Ma con il passare dei minuti la gara si appiattisce. Tegola per il tecnico Lamberto Zauli che dopo appena 15′ perde Riccardi per infortunio, dentro Amoran in difesa. Primo tempo senza gol. La gara si infiamma nella rirpesa. Al 27’ viene espulso Torrasi per doppia ammonizione. Il Gubbio la sblocca nel finale con la rete di Rosaia che regala i tre punti ai rossoblù.

Il prossimo turno vedrà il Perugia affrontare al Curi il Pescara, mentre il Gubbio andrà in trasferta a Campobasso.