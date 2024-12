Rugby, Rovigo batte Colorno 52-24 ed è primo in classifica

Rovigo, 7 dicembre 2024. Una dolce vittoria per la Femi Cz Rugby Rovigo che battendo allo stadio Mario Battaglini l’Hbs Colorno e fruttando il passo falso del Rugby Colorno sconfitto dai “cugini” del Petrarca Padova, è ora primo nel campionato di serie A Elite.

Partita che inizia a favore dei bersaglieri che al 5’ aprono il gioco a Vaccari, che è bravo a sfuggire ai placcaggi del Colorno, ovale aperto a Moscardi che vola dritto in mezzo ai pali. Trasformazione facile per Thomson che converte, 7-0. Al 10’ Rovigo opta per una touche in prossimità dei cinque metri degli avversari, drive vincente per Ferro e compagni che porta oltre la linea Frangini. Thomson è preciso, 14-0. Nei minuti a seguire qualche errore alla mano non permette un aumento di gap ai rossoblù; Colorno al 25’ non demorde, risale il terreno di gioco e ottiene un calcio a favore. I bianco rossi optano per i pali e Ceballos aggiunge i primi tre punti per gli ospiti, 14-3. Tre minuti dopo la Rugby Rovigo risponde subito segnando punti pesanti: buona la prova del pack rossoblù che dopo una touche nei cinque metri di Colorno trova la terza marcatura ancora con Frangini. Thomson anche questa volta centra i pali, 21-3. Negli ultimi minuti Colorno prova un’incursione nella zona rossa di Rovigo, i bersaglieri sono bravi a recuperare l’ovale, touche a favore e Chillon, liberando fuori l’ovale, manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato parziale di 21 a 3. La ripresa inizia a favore degli ospiti che aumentano subito il ritmo nel gioco, è infatti al 41’ che i bianco rossi trovano la prima meta di giornata con Ostoni che di prepotenza si inserisce nella difesa dei rossoblù. Ceballos converte, 21-10. Al 51’ è Rovigo a rispondere: touche in prossimità dei cinque metri dei ragazzi di coach Garcia, serie di pick and go per i bersaglieri che portano oltre la linea il capitano Matteo Ferro, per la meta del bonus. Thomson aggiunge i due punti della trasformazione, 28-10. Al 53’ Rovigo si impone ancora con la mischia, buona prova di pick and go che manda in meta Zottola, appena entrato. Thomson questa volta non converte, 33-10. Un minuto dopo è Colorno a rispondere con il tallonatore Ferrara che aggiunge cinque punti per gli ospiti, Ceballos è preciso, 33-17. Colorno mette il piede sull’acceleratore: touche in prossimità dei cinque metri dei rossoblù, Ruffolo recupera l’ovale e vola in meta, Ceballos converte, 33-24. Al 66’ Rovigo risponde a sua volta con Belloni che con una bella azione personale sfugge ad un paio di placcaggi dei bianco rossi e vola in meta, Thomson trasforma, 40-24. Il termine del match è tutto rossoblù, i ragazzi di coach Giazzon trovano due marcature negli ultimi minuti, prima con Giulian da drive, trasformata da Chillon e al 82’ con Vaccari che riceve l’ovale, sfugge alla difesa avversaria e fissa il risultato finale del 52 a 24, l’ultima meta non è stata infatti trasformata da Chillon. “Ci fa piacere essere primi, il campionato però è ancora lungo, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dice coach Davide Giazzon. Questo risultato comunque è frutto del buon lavoro che stiamo facendo sul campo. Sono contento del risultato, abbiamo però concesso tre marcature semplici e siamo stati in più di qualche occasione indisciplinati, dobbiamo sicuramente migliorare da questi lati. In settimana abbiamo lavorato bene, il gruppo è sano e unito, sono molto orgoglioso di farne parte.”

Formazioni e marcatori: FEMI-CZ Rovigo: Belloni; Vaccari, Diederich Ferrario, Moscardi, Bini (53’ Sperandio); Thomson (70’ Krsul), Chillon; Paganin (67’ Cosi), Ortis, Berlese (57’ Casado Sandri,); Ferro (cap.) (52’ Zottola), Steolo; Swanepoel (41’ Tripodo), Frangini (62’ Giulian), Pomaro (57’ Lugato). All. Giazzon HBS Colorno: Batista; Corona, Abanga, Waqanibau (55’ Pavese), Ceballos: Fernandez (68’ Mbandà), Del Prete (cap.) (55’ Palazzani); Koffi, Roldan, Ruffolo; Mugnaini (73’ Cachan), Ostoni (54’ Adorni); Galliano (28’ Lastra Masotti), Ferrara, Ascari (48’ Taddei). All. Garcia Marcatori p.t. 5’ m. Moscardi tr. Thomson (7-0), 10’ m. Frangini tr. Thomson (14-0), 25’ c.p. Ceballos (14-3), 29’ m. Frangini tr. Thomson (21-3); s.t. 41’ m. Ostoni tr. Ceballos (21-10), 50’ m. Ferro tr. Thomson (28-10), 53’ m. Zottola (33-10), 56’ m. Ferrara tr. Ceballos (33-17), 60’ m. Ruffolo tr. Ceballos (33-24), 66’ m. Belloni tr. Thomson (40-24), 77’ m. Giulian tr. Chillon (47-24), 80’ m. Vaccari (52-24)