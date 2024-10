Albinea incerottata. A Canali arriva il Matchball

Comincia con una trasferta campana il campionato di Serie A2 maschile a squadre del CT Albinea.

Dopo la salvezza conquistata la scorsa stagione, il team di via Grandi esordisce domani alle 10 a Torre del Greco, ospite del New Team: i padroni di casa hanno come stelle il francese Calvin Hemery e il 2.2 Mariano Tammaro, mentre dall’altra parte è emergenza vera, visto che il numero 1 albineatano Lorenzo Bocchi (foto a sinistra) si è infortunato ad una mano, mentre sono indisponibili anche il veterano Alessandro Motti, unico innesto esterno di un gruppo "fatto in casa", e Cristian Carli.

Match dunque in salita, ma occorrerà provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Matricola. Prima casalinga nella nuova categoria, dopo la promozione dalla B1 della passata stagione, per l’altra rappresentante della nostra provincia in A2, ovvero il Circolo Tennis Reggio Emilia: a Canali arrivano, sempre alle 10 della giornata domenicale, i siracusani del TC Matchball, che hanno in rosa una batteria di stranieri molto importante, a cominciare dal tedesco Jan Jack Choinski, senza dimenticare il 2.1 Alessandro Ingarao.

Tra i padroni di casa, oltre al solito Andrea Guerrieri, spicca il francese Johan Tatlot (foto), classe 1996, ex numero 5 junior: il transalpino ha battuto in passato gente del calibro di Matteo Berrettini e Daniil Medvevev, anche se da senior non è mai andato oltre il numero 226 del ranking Atp.

L’obiettivo, per entrambe le reggiane, è la salvezza: mantengono la categoria le squadre che chiudono entro il quinto posto (con le prime 3 che vanno ai playoff), mentre seste e settime giocano un duplice turno di playout.