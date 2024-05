Alternanza di handicap. Primo "Torneo al buio" al Circolo delle Cascine

Si è svolto al Circolo Tennis Firenze il 1° Torneo al Buio, organizzato dal socio del club biancorosso e promotore di eventi Andrea Mazzocchi. Una manifestazione che ha avuto un alto numero di partecipanti ed è stata così chiamata per la segretezza delle regole, conosciute solo poco prima dell’inizio. Trattasi di un ‘torneo di doppio giallo’ con l’alternanza degli handicap in base alla valutazione che è stata data ai tennisti.

Al torneo erano iscritti circa 80 giocatori e giocatrici di varie fasce d’età, che si sono avvicendati sui campi del Circolo Tennis delle Cascine. La finalissima per il primo posto ha visto prevalere la coppia formata da Mario Degasperi e Niccolò Pini che hanno battuto la coppia composta da Eleonora Franchi e Federico Doorly, al termine di un incontro emozionante. La premiazione è stata effettuata dal presidente del Ct Firenze Carlo Pennisi che ha rivolto parole di elogio per la folta presenza di soci. Un club in salute che abbina l’aspetto agonistico a quello sociale e alla solidarietà.

F. Que.