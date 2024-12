Tennis. Perugia troppo forte: per Reggio niente Serie A1

Niente da fare per il Circolo Tennis Reggio nella finale di ritorno di Serie A2 maschile. Il team cittadino cade 3-0 sui campi del Junior Perugia, già vittorioso a Canali domenica scorsa per 4-0 e non riesce così a centrare la promozione nel massimo campionato al cospetto di un avversario che chiude il 2024 imbattuto. Reggio prova a reggere, ma Riccardo Sansone cede con un duplice 6-2 a Gian Marco Moroni, mentre Riccardo Bartoli non conquista nemmeno un game al cospetto di Tomas Gerini; Andrea Guerrieri, invece, non riesce a scendere in campo per l’infortunio subito due settimane fa a Madrid ed è costretto al ritiro contro l’ex 106 del ranking mondiale Francesco Passaro, sancendo in tal modo la promozione degli avversari. Reggio, comunque, ha giocato un’annata ben al di sopra delle aspettative e lo stop in finale, peraltro col pronostico avverso, non ne scalfisce in alcun modo i meriti.

Salvezza. Il Circolo Tennis Albinea, invece, regola come da pronostico lo Sporting Club Sassuolo e conquista la permanenza in categoria. Nel ritorno dei playout, ad Albinea, i padroni di casa partivano dal vittorioso 4-2 della settimana scorsa e non tremano mai, imponendosi 3-1, risultato che anche in questo caso rende inutile la disputa dei doppi: Cristian Carli apre i giochi grazie al 6-1, 6-2 rifilato ad Alberto Nicolini, che alza bandiera bianca in meno di un’ora, mentre sull’altro campo è Flavio Bocci a portare il secondo punto agli albinetani, soffrendo solo nel primo set prima di stendere 7-5, 6-1 Luca Tincani. Il terzo e decisivo punto è opera di Tommaso Iotti, che travolge in 41’ Giacomo Brezzi (6-1, 6-1), prima che Sassuolo conquisti il punto della bandiera grazie a Filippo Bettini su Leonardo Iemmi, col ritiro di quest’ultimo sul 7-5, 3-2 in favore dell’avversario. Albinea centra così la seconda salvezza di fila in A2, traguardo non scontato a inizio anno, vista l’assenza per infortunio del suo n° 1, Lorenzo Bocchi.