Calcio dilettanti. Seconda, ecco i gironi di Coppa

La delegazione di Ravenna ha fatto da padrona di casa per il consueto incontro tra le istituzioni calcistiche e le società di Seconda e Terza Categoria, nonché Juniores provinciali. Dopo i saluti del delegato provinciale, Johannes Donati, il presidente regionale Simone Alberici ha presentato la stagione 2024-25 con le novità e ricordato quanto avvenuto negli ultimi anni. È stato anche sorteggiato il tabellone (inizia il 7 settembre), in stile tennistico, della Coppa di Terza: G. Santerno-P. Corsini, Ulisse&Penelope-St. Azzurra, Villanova-Godo, R. Voltanese-E. Monti, L. Adriano-Bisanzio, Biancanigo-Sp. Castelguelfo, Lugo-Wild Bagnara, Lectron bye, Mattei-S. Romagna, Atlas-C. Albero, Vatra-Prada, Conselice-Sp. Lugo, J. Cervia-Marradese, S. Zaccaria-Camerlona, Coyotes-M. Bubano, Giovecca bye. Lectron e Giovecca direttamente al 2º turno. Resi noti i gironi della Coppa di Seconda che inizia domenica. Girone A: L. Street, P. L. Reda, P. Marina, S. Rocco, Vita. Girone B: Bagnara, Gs Romagna, S. Potito, Santagata, Vis Faventia. Girone C: C. Erika, F. Zarattini, Riolese, St. Rossa, 2000. Girone D: B. Tuliero, Brisighella, Mezzano, P. Fuori.

u.b.