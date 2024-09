Cambio al vertice. Tennis Club San Marino, . Pucci è il nuovo presidente

Un nuovo presidente, un direttivo rinnovato e dinamico e tanto entusiasmo per le iniziative future. Il San Marino Tennis Club parte dall’affiatamento tra i soci per costruire una realtà vivace e pronta alle sfide del futuro. Al posto di Mauro Chiaruzzi, il nuovo presidente è Cristian Pucci, vice Fabio Chiaruzzi, tesoriere Emanuel Vannucci, segretario Marco Benassi, consigliere Samuele Gianni e consulente esterno Lorenzo Alletti. "Sono a San Marino da quattro anni – dice il nuovo presidente Pucci – e il tennis è il motivo per cui sono ancora qui, con le persone che mi hanno incluso e accolto nel circolo. Dobbiamo mettere in piedi una struttura con accoglienza e senso di appartenenza, con le porte del direttivo aperte ai tesserati ogni settimana e con una comunicazione efficace. Senza contare l’attenzione alla gestione economica e infine il nostro core business, l’attività giornaliera. Il Memorial De Luigi è in corso, ma parliamo anche di tornei sociali maschili e femminili, l’Open femminile e i Campionati a squadre". Una squadra unita e coesa. "Il San Marino Tennis Club è un’entità autonoma ma sempre cooperativa con la Federazione, questo va detto perché non è stato sempre così – spiega il Segretario generale della Fst, Elia Santi -. Il compito del Circolo è molto importante in una Federazione perché rappresenta per tanti appassionati il primo approccio, fisico e sociale verso la pratica tennistica. Un ruolo ancora più importante perché va ad intercettare la passione sempre più crescente per il tennis di adulti e ragazzi. Il nostro compito fondamentale è quello della gestione dell’impianto e dei programmi tecnici per far sì che sempre più persone si avvicinino al tennis".