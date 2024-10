Ciclismo. Sporting, si parte . Al via le gare in Serie A1 ed A2

C’è anche una Sassuolo rimasta in Serie A. È quella dello Sporting Club (foto) che si appresta a disputare il massimo campionato con le squadre di serie A1 e serie A2, entrambe in campo nel weekend. E se la formazione di A2, guidata da Andrea Prampolini e Stefano Ramponi, va a Casale Monferrato, dove affronterà la Canottieri – nel girone 3 anche TC Firenze e TC Avino, CT Lecce Mario Stasi, TC Villasanta Verona, ASD Colle degli Dei Viterbo – la rappresentativa di A1 comincia in casa, opposta alla storica società capitolina del Tennis Club Parioli, prima di vedersela con gli altri avversari del girone, ovvero TC Pistoia e TC Rungg di Bolzano. In ‘rosa’ per i sassolesi ‘big’ stranieri come Marton Fucsovics, Roberto Carballes Baena, Daniel Masur e Jesper De Jong, gli italiani Raul Brancaccio, Marco Cecchinato, Enrico Dalla Valle ed i talenti ‘fatti in casa’, ovvero Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti. L’obiettivo, per la squadra di A1, capitanata da Giulio Mazzoli, è la final four di novembre. L’ingresso al circolo di via Vandelli per le partite è gratuito.