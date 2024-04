Circolo tennis Montanari. Ecco i giovani talenti

La scuola del Circolo Tennis Montanari di Porto d’Ascoli continua a sfornare giovani talenti, grazie al lavoro paziente e fruttuoso dei tecnici Cristina Celani, Massimiliano Paoletti e Riccardo Rondina e dei preparatori atletici Sante Quaglia e Roberto Lazzari. Sono ben quattro, infatti, i ragazzi e le ragazze Under 10 (classi 2014, 2015 e 2016) che sono stati convocati tra i quindici tennisti della rappresentativa del Comitato Ascoli Piceno-Fermo, che prenderà parte alla Coppa delle Province, con la prima sfida che si disputerà all’Happy Village di Terni e che vedrà impegnata anche la rappresentativa di Ancona, oltre a quella dei padroni di casa. Nicole Rondina, Penelope Pacchioli, Cristian Gabrielli e Gaia Carminucci sono coloro che vestiranno la maglia del nostro territorio. Il titolo di campionessa regionale Under 12 femminile, detenuto attualmente da Martina Rondina, fa rimarcare il fatto che ci siano atlete classe 2012 del circolo portodascolano tra le prime tre delle Marche e che i giovanissimi allievi stiano facendo molto bene nei vari tornei, al punto che nelle prossime settimane verranno testati in tornei nazionali e internazionali. Tornando in campo femminile, l’ultimo torneo Kinder Under 9, svolto a Silvi è stato vinto da Nicole Rondina contro Gaia Carminucci ed entrambe le atlete si sono qualificate per il Master nazionale di Roma del prossimo mese di luglio. Nella categoria Under 12 Carol Gabrielli ha giocato la finale e anche lei andrà ai Master di Roma. Finalista anche Leonardo Santone nella categoria Under 9.