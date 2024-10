Comitato regionale. Metti non si ricandida. L’ipotesi Menichetti

Tra due mesi e mezzo, domenica 15 dicembre, al Forum della Banca Alta Toscana a Vignole di Quarrata, si svolgerà l’Assemblea delle società ciclistiche della Toscana, per eleggere il nuovo Comitato Regionale Toscana per il quadriennio olimpico. Saverio Metti di Calenzano dopo quattro anni di ottima presidenza, ha dichiarato, di non ripresentare la candidatura. Chi allora al suo posto? L’unico che da mesi si è fatto avanti (la candidatura ufficiale ci sarà tra qualche settimana), con una presenza costante alle varie iniziative, è l’avvocato fiorentino Luca Menichetti (nella foto), ex corridore, poi giudice di gara, già a suo tempo facente parte della Corte Sportiva di appello della Federciclismo e poi giudice sportivo regionale di ciclismo. Qualche altro nome era circolato non trovando però continuità. Staremo a vedere cosa succederà, prima in ambito provinciale con alcuni Comitati (vedi Firenze con Leonardo Gigli, Prato con Andrea Vezzosi che lasceranno la presidenza), poi in quello regionale con inevitabili riflessi in campo nazionale.

Antonio Mannori