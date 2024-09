Convocata con la Nazionale per gli Europei Under 14. Anna Nerelli al top. E’ ancora "azzurra»

La giovane tennista grossetana Anna Nerelli difenderà i colori dell’Italia ai Campionati europei di tennis giovanili. Grande soddisfazione per la tennista del Ct Grosseto allenata da Valeria Prosperi sui campi in terra rossa di via Cimabue.

Anna Nerelli infatti è stata convocata nella Nazionale Junior per gli Europei under 14, che si terranno in Repubblica Ceca.

"Siamo molto soddisfatti per la convocazione di Anna – spiega Valeria Prosperi, allenatrice ed maestra di tennis grossetana del Ct Grosseto –, è una bella soddisfazione per tutti noi. Già a giugno Anna era stata convocata in nazionale giovanile per la Summer Cup per il terzo anno di fila chiamata dalla federazione a difendere i colori dell’Italia nel campionato europeo under 14 a squadre che si era disputato in Turchia".

Il mese di settembre per il tennis giovanile sarà caratterizzato dalla disputa dei Campionati Europei per le categorie Under 14 (Most, Repubblica Ceca), Under 16 (Parma, Italia) e Under 18 (Oberpullendorf, Austria). A partire per primi saranno i più piccoli, impegnati dal prossimo lunedì in Repubblica Ceca, mentre a chiudere la rassegna sarà la manifestazione Under 16 che per il secondo anno consecutivo farà tappa a Parma. A difendere i colori azzurri nell’Under 14 a Most saranno Cesare Cattaneo e Giorgio Ghia tra i ragazzi, Anna Nerelli e Silvia Dalle Molle tra le ragazze. In quanto nazione organizzatrice, l’Italia avrà a disposizione 8 posti per gli Europei U16: convocati Francesco Pansecchi, Raffaele Ciurnelli, Antonio Marigliano e Filippo Francesco Garbero per l’evento maschile, Virginia Proietti (sostituta di Angelica Sara), Ilary Pistola, Carla Giambelli e Fabiola Marino per l’evento femminile. Per l’Under 18, invece, spazio a Jacopo Vasamì, Pierluigi Basile, Vittoria Paganetti e Noemi Basiletti. Ultimi giorni di allenamenti sulla terra rossa di via Cimabue per Anna Nerelli che poi partirà nel fine settimana alla volta della Repubblica Ceca per scendere in campo da lunedì.