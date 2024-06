Ct Grosseto da applausi. Due squadre, un risultato

Nuovi straordinari successi per gli atleti del Ct Grosseto.

La squadra maschile ha conquistato una vittoria fondamentale nel girone della Serie D1. La vittoria del girone, infatti, ha permesso alla squadra di avanzare al tabellone regionale come primi classificati. Questo successo è stato frutto di una serie di partite giocate con determinazione e strategia, in cui ogni membro della squadra ha dato il massimo. Il prossimo obiettivo della squadra è il passaggio in serie C. Il tabellone regionale sarà una sfida impegnativa, ma le performance finora dimostrate lasciano ben sperare. La squadra è capitanata da Fabio Parigi ed è composta da Alessandro Parigi, Michele Rosi, Niccolò Chelli, Mattia Biagiotti, Michele Giovagnoli, Sandro Zullo ed Emanuele Papini.

Le atlete della Serie C Femminile hanno anch’esse brillato, vincendo il loro girone e avanzando come prime classificate. Dopo aver dominato il girone, la squadra femminile ha continuato il suo cammino trionfale nei playoff regionali, vincendo le prime due giornate contro Pisa. Questi successi hanno garantito l’accesso al tabellone nazionale, un obiettivo che richiede una vittoria sia all’andata che al ritorno per ottenere la promozione in Serie B. La squadra è guidata dal capitano Alberto Sarubbi e composta da Valeria Prosperi, Martina Pratesi, Irene Parigi, Anna Nerelli, Rachele Saleppico, Giulia Duchini e Maria Vittoria Viviani.