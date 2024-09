Cus Tennis al via della stagione con oltre quattrocento tesserati

Il Cus Ferrara tennis si appresta a ripartire con la nuova stagione sportiva, dopo quella appena conclusa, fatta di straordinari risultati numerici e tecnici. Il momento d’oro del tennis italiano si può riflettere anche presso i quattro campi di via Gramicia, con il raggiungimento di oltre 400 tesserati praticanti, suddivisi tra amatori, scuola tennis e agonisti.

Il tecnico Ferdinando De Luca, responsabile dell’intero comparto sportivo e punto di riferimento per tutti i tesserati agonisti legati alla Federtennis, è supportato da uno staff di assoluto livello, comprensivo di altri due Maestri nazionali quali Filippo Luti e Andrea Remy, da Davide Ghidoni come preparatore atletico federale, Filippo Zattoni, istruttore di primo grado e infine Filippo Faggioli e Michele Gavioli come collaboratori.

La scuola tennis del Cus Ferrara può vantare la bellezza di 180 partecipanti, con 110 ragazzi suddivisi tra mini tennis, avviamento e perfezionamento e oltre 70 per la parte di agonistica.

Sono diciotto le squadre iscritte complessivamente, con alcune giovanili nel periodo ottobre-dicembre, partecipanti ai trofei Biagi, Micheli e Bellenghi, per passare alla poi alla Coppa Palmieri e Quattrocchi di gennaio-febbraio. Va sottolineato il successo della passata stagione nel Bellenghi, con protagonisti Andrea Cogo e Mattia Occhiali.

Nella fase calda della stagione, periodo marzo-luglio, entrano in gioco i ragazzi della serie C maschile e femminile, tutti provenienti dal vivaio cussino.