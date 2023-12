D femminile. Lunezia stanco si fa sorprendere dal Genova

Lunezia

2

Genova

3

(21-25; 25-8; 25-23; 23-25; 15-17)

ASD LUNEZIA VOLLEY: Castagna, Giangreco E., Giangreco V., Malaspina, Montemagni, Poletti, Quartieri, Reggiani, libero Mozzachiodi. All. Menconi

GENOVA VOLLEY: Benedetti, Bortolameazzi, Contini, Corradi, Maiorelli, Queirolo, Rosenwasser, Serrau, Veniali, liberi Tentori e Barattini. All. Contini

Arbitro: Vascon

SARZANA – Il Lunezia Volley chiude l’anno con una sconfitta al tie-break, in un match che avrebbe potuto portare qualcosa di più. "Rimane un po’ di rammaricato per questo risultato – commenta coach Menconi – perché c’erano le aspettative per vincere bene questa sfida. Purtroppo le mie ragazze hanno giocato male, dimostrando di essere piuttosto stanche. D’altronde, viste le defezioni che abbiamo, è più o meno lo stesso gruppo che tira sempre avanti dall’inizio del campionato. Proprio in quest’ottica la sosta sarà rigenerante".