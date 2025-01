Tennis. Arginelli e Foggia sono azzurre

Due tenniste modenesi tornano a vestire la maglia azzurra. La chiamata della Nazionale giovanile è arrivata per Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, tesserate per il Tennis Club La Meridiana del direttore tecnico Alessandro Arginelli, che assieme alla piemontese Rebecca Francia del Tc Casale comporranno la squadra tricolore alla ’Winter Cup’ by Dunlop Girls Under 12.

Dovranno rispondere alla chiamata del capitano Alberto Tirelli per le qualificazioni in programma dal 24 al 26 gennaio al Tali Tennis Centre di Helsinki in Finlandia, precedute dal raduno sempre nell’impianto scandinavo dal 21 al 23 gennaio.

L’Italia Under 12 femminile è stata inserita nel girone ’D’ assieme a Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Romania e Turchia, a caccia del pass per il ’final round’ che si svolgerà dal 7 al 9 febbraio a Sunderland, in Gran Bretagna, dove arriveranno le migliori anche degli altri tre gruppi sempre a fine gennaio in Austria, Repubblica Ceca ed Estonia.

Per Carlotta Arginelli si tratta del primo impegno di un 2025 di spessore internazionale: dopo la Winter Cup sarà in Francia, sempre con la Nazionale, ad Auray assieme a Sofia Foggia per quello che è una sorta di Campionato del Mondo Under 12, poi l’impegno del Tennis Europe in Croazia e Slovenia.

d.s.