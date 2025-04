Torneo nazionale Open a Riccione: Baldoni e Tozzola in semifinale

Si è allineato alle semifinali, in programma oggi dalle 14.30, il classico torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione e dotato di un montepremi di 3.500 euro.

Nel maschile semifinali per alcuni big del torneo della Perla Verde: il n.1 Stefano Baldoni, Filippo Alberti, che ha battuto nettamente Filippo Mazzola, l’anconetano Leonardo Primucci, già vincitore a Riccione dell’Open di Natale di due anni fa, ed Edoardo Principi, che ha estromesso il bellariese Alessandro Canini (Tc Viserba) con un punteggio severo.

Nel femminile la prima a conquistare le semifinali è stata Giulia Tozzola, giocatrice di Riolo Terme portacolori del Ct Bologna, in grado di esprimere un tennis molto solido. Semifinali anche per la tedesca Anne Schaefer, ex n.161 del ranking mondiale, che ha superato la giovanissima cesenate Chiara Bartoli.

Quarti maschili: Baldoni - Betti 6-2, 6-4; Alberti - Mazzola 6-1, 6-0; Primucci - Pasini 6-2, 6-3; Principi - Canini 6-0, 6-0.

Quarti femminili: Tozzola - De Matteo 6-3 e ritiro; Schaefer - Bartoli 6-1, 6-1.

Partiti anche i tabelloni di terza categoria. Nel maschile il numero uno è il 3.1 Alessandro Pesaresi, nel femminile la è la 3.2 Jessica Barbieri.