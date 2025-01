Tennis. Bronzetti, sorteggio da incubo: c’è l’Azarenka

La beffa è servita ben prima dell’inizio del primo Slam dell’anno. Lucia Bronzetti, che aveva finito alla grande il 2024 con il successo in Billie Jean King Cup, troverà al primo turno degli Australian Open niente meno che Victoria Azarenka. Sorteggio malevolo nei confronti della verucchiese, al di là della fase avanzata della carriera per la 35enne bielorussa. Azarenka è ancora numero 22 del ranking mondiale ed è accreditata della testa di serie numero 21 nello slam australiano. Per lei un passato che racconta di 21 vittorie nel circuito, ma soprattutto del numero uno del mondo raggiunto nel gennaio 2012 e del successo agli stessi Australian Open nel 2012 e nel 2013.

Non solo, perché Azarenka è stata in semifinale in Australia anche nel 2023 e negli ottavi l’anno scorso, quindi non proprio a un’era geologica di distanza. Lucia Bronzetti, che non l’ha mai affrontata, se che lo scoglio è difficile ma non impossibile da superare. La vincente di questo primo turno affronterà al secondo chi la spunterà tra la rumena Cristian e la lucky loser croata Martic. Poi, al terzo, una tra Kalinskaya, Birrell, Gracheva e McNally. Serve una prestazione di grande solidità e lucidità per l’azzurra, che dovrà essere continua per tutto l’arco dell’incontro per sfruttare al massimo le occasioni concesse dall’avversaria. Per Bronzetti è la quarta partecipazione agli Australian Open. Nel 2022 raggiunse il secondo turno, dove perse da Barty. Nel 2023 e nel 2024 perse al primo da Siegemund e Tsurenko.