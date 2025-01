Tennis. Bronzetti fuori al primo turno contro Zarazua. Ma è già tempo di pensare agli Australian Open

Niente da fare per Lucia Bronzetti, che al WTA 250 di Hobart, l’"Hobart international", non sfrutta l’entrata in tabellone come lucky loser e perde al primo turno con Renata Zarazua per 6-4, 6-3. La particolarità è che entrambe le giocatrici erano entrate nel main draw dopo aver perso all’ultimo turno delle qualificazioni: la verucchiese con la belga Minnen e la messicana con l’argentina Carle. In tabellone si sarebbe dovuto giocare il match tra Kalinina e Tauson, entrambe però ritiratesi. Nel derby tra lucky loser, una sfida tra due giocatrici dal ranking molto simile (78 Bronzetti e 76 Zarazua), l’ha spuntata la messicana grazie a una maggior capacità di essere efficace sui punti importanti. L’occasione d’oro per l’azzurra arriva subito, con la palla del possibile 4-1 che però non è concretizzata. L’avversaria allora centra tre giochi consecutivi e chiude 6-4 il primo set. Nel secondo c’è meno storia, con Bronzetti a perdere il servizio in apertura di set e poi a cederlo anche sul 5-3 per Zarazua. Per la verucchiese ora è tempo di sorteggio per gli Australian Open, di scena a Melbourne da domenica. Il sorteggio si svolgerà domani alle 14.30 (orario italiano).