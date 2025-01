Davis e Billie Jean King Cup il 6 e 7 febbraio al circolo tennis. Dal Quirinale ad Albinea. Ecco le coppe ’azzurre’

Dal Quirinale al Circolo Tennis di Albinea: sarà questo il tragitto dei prestigiosi trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Le due coppe, infatti, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio saranno esposte in bacheche all’interno del campo da tennis coperto del circolo tennis di via Grandi. Quella nel comune delle prime colline reggiane è una delle tappe del "Trophy Tour 2025", un progetto che porta i due trofei in giro per l’Italia. Lo scorso novembre sono arrivati questi due grandiosi successi da parte della squadra maschile (Coppa Davis) trascinata dal numero uno al mondo Jannik Sinner (fresco vincitore dell’Australia Open) e di quella femminile (Bllie Jean King Cup), trainata da Jasmine Paolini, la numero 4 mondiale.

Per la Coppa Davis si è trattato di un bis dopo il trionfo di fine 2023: proprio per quel successo, nel 2024 andò in scena il tour che portò la coppa in ben 90 tappe, tra cui vette alpine come la cima Tofana e isole del Mediterraneo come Capri. Bis e nuovo giro, stavolta in compagnia della Billie Jean King Cup: un momento d’oro per il tennis italiano, successi che stanno spingendo tantissime persone ad appassionarsi e molti bambini a tuffarsi in questo sport. I trofei arriveranno dal Quirinale, dicevamo: sì, perché proprio ieri mattina il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i personaggi vincenti dell’Italtennis. Presenti, tra gli altri, Matteo Berrettini, protagonista in Davis anche nei doppi vincenti con Sinner (ieri assente), e la Paolini: al fianco i due trofei che presto saranno ad Albinea. I due titoli mondiali a tinte azzurre saranno visitabili, con ingresso libero, dalle ore 16 di giovedì 6 (quando ci sarà l’inaugurazione) alle 21, e dalle 9 alle 21 di venerdì. Un appuntamento con una doppietta storica: vista anche l’età degli atleti protagonisti, potrebbe essere solo l’inizio di un’epopea tennistica sotto il segno della bandiera tricolore.