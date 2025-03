Tennis, le ragazze del Cus battono Viserba. Ronconi, Ranieri e Ravani portano a casa 3 punti

Prestazione incredibile del Cus Ferrara targato Salvi, che sui campi veloci di via Gramicia batte il Circolo tennis Viserba per 3-1 nel campionato femminile di Serie C nazionale.

Primo singolare giocato da Martina Ronconi, classe 2007 e 3.2 di classifica, opposta alla classificata 2.8 Sofia Badani, con prestazione impeccabile della ferrarese che con un netto 61/63 si aggiudicava il primo punto per il Cus.

Il 2-0 è frutto di un’altra bellissima partita giocata da parte di Maria Vittoria Ranieri, giovane atleta del 2009 con classifica 2.7, che ha portato a casa il risultato con un perentorio 62/62 ai danni della 2.6 Evelyn Amati. Incontro che ha preso la direzione di casa dal primo gioco, con Maria Vittoria in giornata di grazia, dove non ha sbagliato praticamente nulla.

Il punto decisivo è arrivato per mano di Elena Ravani, 2007 di nascita, opposta alla 2.7 Maria Bianca Bovara, al termine di una partita infinita, ricca di emozioni ed incerta sino all ultimo quindici.

Nel doppio, la coppia Ranieri/Ronconi forse paga del risultato, nulla ha potuto contro Amati/Bovara.