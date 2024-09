Doppio maschile Under 16. Tommaso Donnini campione del mondo

Grosseto ha un nuovo campione del mondo. Il giovane Tommaso Donnini (nella foto a destra) infatti è salito sul tetto del mondo a Cesenatico: specialità beach tennis. Grandissimo risultato per Tommaso Donnini che raggiunge il livello più alto possibile. Il giovane giocatore di beach tennis di Grosseto ha vinto il titolo mondiale Under 16 a Cesenatico nel doppio maschile. Donnini, in coppia con il ferrarese Nicola De Siena, ha sbaragliato la concorrenza di giocatori provenienti da tutto il mondo imponendosi in finale 9-6 sulla coppia testa di serie numero uno composta da Riccardo Ponti e Alex Agirelli.

A Cesenatico si è tenuta una settimana di grande beach tennis, coi migliori giocatori del mondo a sfidarsi: dagli open, passando per i master ed i giovani. E tra quest’ultima categoria è arrivata la grande soddisfazione per Tommaso Donnini, giocatore "targato" Quicksand, azienda leader mondiale di prodotti per il beach tennis con sede a Grosseto. Sia Donnini che l’azienda Quicksand hanno portato Grosseto sul tetto del mondo. La coppia grossetano-ferrarese (testa di serie numero 3) ha battuto al primo turno del tabellone finale il duo composto da Koumba Boutin-Torres Colombar per 9-5; al secondo round invece hanno superato 9-3 Redonda Estrella-Mendez Mateos. Lo scoglio più grosso poi è stato battere la coppia russa composta da Makarov-Shulyantyev 9-7: successo che è valso la semifinale. Al penultimo atto Donnini e De Siena hanno vinto 9-5 contro la coppia testa di serie numero 2 formata da Michele Posterino e dal maremmano Lapo Mazzei. In finale poi il successo su Ponti-Agirelli a coronare una grande cavalcata vincente. Sempre a livello giovanile è arrivato poi il secondo posto di Alice Pepi nel doppio misto under 18 in coppia con Giulio Brunello e quello di Lapo Mazzei per il terzo posto nel doppio maschile under 16 in coppia con Michele Posterino.