Esordio Match Ball. Sconfitta amara. Ko anche Berrettini jr

Termina con un’amara sconfitta casalinga l’esordio del Match Ball nel campionato di tennis serie A2 maschile. I fiorentini vengono battuti dal Tc Villasanta per 4 incontri a 2. Dopo i primi 4 singolari il Tc Villasanta di Monza è in vantaggio per 3 a 1. L’unico successo del Match Ball vede protagonista Lorenzo Sciahbasi che batte Filoramo Giànluca per 6-2 6-2. A sorpresa Gianmarco Ferrari (500 atp) perde per 7-5 6-3 contro Fellin; mentre il giocatore/maestro del Match Ball Pietro Padovani subisce una netta sconfitta da Andrea Borroni. Emozioni e gioco spettacolare nella sfida tra i più forti: Jacopo Berrettini (nella foto), 330 atp, fratello minore di Matteo, per il Match Ball, e Federico Arnaboldi, 200 Atp, del Villasanta. Dopo una battaglia dagli alti contenuti tecnici vince Arnaboldi 6-4 al terzo set. Sul punteggio di 3-1 i doppi sono determinanti. La coppia Berrettini-Padovani supera 7-5 6-1 Borroni-Filoramo mentre Capecchi-Sciahbasi perdono 6-2 6-4 contro Arnaboldi-Fellin. Domenica prossima il Match Ball andrà in trasferta contro il Tennis Avino.

F. Que.