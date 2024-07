Il circolo tennis Civitanova promosso in B2

Circolo Tennis Civitanova è in B2. Sono finiti nel migliore dei modi i playoff nazionali a Padova per i ragazzi capitanati da Matteo Spernanzoni. Dopo il netto 6-0 dell’andata, in casa, contro Plebiscito Padova, sono stati sufficienti i singolari di Francesco Ferolla e Filippo Mazzola per chiudere la sfida in anticipo e raggiungere la B2, obiettivo rincorso da tempo. "Una stagione molto lunga – commenta il capitano Spernanzoni – iniziata a metà marzo con un girone abbastanza complicato che i ragazzi hanno terminato senza mai perdere. Un ringraziamento anche al presidente Ivano Capozucca e al direttivo che hanno creduto nel progetto e agli sponsor". La squadra è composta da Matteo Spernanzoni (capitano), Stefano Eterno (vice), Lorenzo Battista, Filippo Mazzola, Riccardo Rotilio, Francesco Ferolla, Yasser Taha, Leonardo Leonfanti, Pirani Matteo e Francisco De Amorim Rocha.