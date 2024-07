Wimbledon, gli italiani in campo venerdì: Fognini contro Bautista, Kecmanovic per Sinner

Londra, 4 luglio 2024 - Quinta giornata di partite, la prima del terzo turno di Wimbledon 2024. Dopo la sconfitta di Cobolli nel lungo match contro Tabilo e la vittoria nel derby di Musetti contro Darderi, è ora di cominciare i sedicesimi di finale del torneo londinese.

Ritornano in campo Fabio Fognini e Jannik Sinner, entrambi usciti vincitori da due partite spettacolari. Il trentasettenne di Sanremo ha stupito tutti eliminando Casper Ruud, ottava testa di serie, per 6-4 7-5 6-7(1) 6-3 in tre ore e 16 minuti di gioco. Una partita che il ligure ha dominato e che avrebbe potuto chiudere già nel terzo set dove ha avuto un match-point al servizio sul 5-2, il tutto su una superficie che non è certo tra le sue preferite. Mentre Jannik Sinner ha trionfato nella battaglia contro Berrettini. I due italiani hanno dato spettacolo giocando quella che sin ora è, senza dubbio, la miglior partita di tutto lo Slam. Il numero uno del mondo ha vinto da campione, soffrendo, giocando meglio i punti importanti dei tre tiebreak che hanno deciso la partita, ma il tennista romano è uscito dal campo centrale a testa altissima e prendendosi tutti gli applausi del pubblico. Dopo oltre tre ore e trenta minuti di gioco, l'altoatesino ha vinto con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 2-6, 7-6 (7-4).

Fognini contro Bautista Agut, i precedenti sono tutti per Fabio

Dopo l'impresa contro Ruud, Fabio Fognini è atteso dall'iberico Roberto Bautista Agut. Lo spagnolo ha vinto contro Lorenzo Sonego e, dunque, la possibilità di "vendicare" la sconfitta dell'amico e connazionale sarà un motivo in più (qualora ce ne fosse bisogno) per il ligure. I due tennisti si sono già affrontati ben dodici volte in carriera e il risultato pende nettamente a favore dell'Azzurro che ha vinto 9 scontri contro 3. L'ultima sfida tra i due è stata la Finale del Challenger di Valencia 2023, che ha visto la vittoria di Fognini in tre set, mentre sul circuito maggiore la situazione è 7-3 sempre per l'italiano. Classe 1988, Bautista Agut, numero 112 nel ranking, è un giocatore a tutto campo molto bravo a resistere a scambi lunghi e contrattaccare, sfruttando il suo tennis lineare e sorretto da due gambe rapidissime per un trentaseienne. E dire che lo spagnolo fino ai 14 anni giocava anche a calcio nelle giovanili del Villarreal, poi ha deciso di lasciare gli scarpini per dedicarsi completamente alla racchetta.

Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut si sfideranno sul Campo 16 a partire dalle ore 12, sarà il primo match di giornata. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport con i canali di riferimento che saranno: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Inoltre, l'alternativa streaming NOW e Sky Go, applicazioni scaricabili e fruibili agli abbonati ai servizi.

Vinto il derby, Sinner deve affrontare Kecmanovic

Dopo aver giocato una partita che per livello e intensità è stata tutt'altro che un secondo turno, Jannik Sinner si prepara ad affrontare il serbo Miomir Kecmanovic. Numero 52 nella classifica ATP, il serbo ha già eliminato sulla sua strada una delle teste di serie del torneo e vuole continuare a sognare in grande. Il nativo di Belgrado, che è il più accreditato a raccogliere la pesantissima eredità di Novak Djokovic, si è formato nella accademia di Nick Bollettieri e torneo dopo torneo sta crescendo e dimostrando che il suo tennis, in particolare il suo dritto potentissimo, possono mettere in difficoltà chiunque. Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic si sono già affrontati tre volte in passato, con l'azzurro che ha vinto tutti i precedenti incontri con il serbo, anche se il più recente risale al 2022. Questo incontro però sarà il primo sull'erba.

Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic si sfideranno sul Campo principale al termine di Alcaraz contro Tiafoe, dunque indicativamente verso le ore 17:45. Anche in questo caso la diretta tv è affidata a Sky Sport e i canali di riferimento saranno Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Inoltre, la sfida tra l'italiano e il serbo sarà disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni scaricabili e utilizzabili dagli abbonati ai servizi.