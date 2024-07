Tennis Serie B2. Ceriano crolla sulla terra rossa: niente promozione

Una sconfitta che sa di beffa e fa male, perché proprio all’ultima curva cancella in modo definitivo le chance promozione in Serie B1 del Club Tennis Ceriano. Dopo la vittoria all’andata a Saronno per 4-2 la formazione brianzola si è arresa al TC Pavia per 5-1 nel match di ritorno del turno decisivo di playoff. Nonostante il buon vantaggio conquistato sui campi di casa sette giorni prima del retour-match sulla terra rossa pavese, i ragazzi di Ceriano hanno conquistato un solo punto non sufficiente per il raggiungimento del traguardo. Era noto che il cambio di superficie sarebbe stato un fattore importante a favore degli avversarti, ma speravano che il vantaggio accumulato sul “veloce“ del Centro Robur di Saronno potesse essere sufficiente. Purtroppo, fin dalle prime battute, i giocatori del TC Pavia si sono mostrati più a proprio agio, completando la rimonta già dopo i primi turni di singolare, vinti in maniera abbastanza netta ad eccezione del match tra Lorenzo Furia e Andrea Lodigiani, deciso da un terzo parziale molto combattuto. Con il team pavese avanti, il Club Tennis Ceriano si è tolto almeno la soddisfazione di conquistare un punto in doppio, quello della bandiera.

"C’è grande rammarico perché dopo il buon risultato dell’andata speravamo di fare meglio. Forse con un pizzico di determinazione in più avremmo potuto farcela, ma loro sono stati più bravi di noi e dobbiamo accettare il risultato. La nota positiva è che siamo stati competitivi e abbiamo dimostrato di poter lottare per la promozione", ha detto il direttore tecnico del Club Tennis Ceriano, Silverio Basilico. L’appuntamento è rimandato alla prossima stagione.

Ro.San.