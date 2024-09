Il torneo. Solidarietà sottorete

Dopo il successo delle passate edizioni ha preso il via ieri 4 settembre la nuova edizione del Torneo di Pallavolo organizzato da Avis Gallo e Petriano. Una festa di sport, amicizia, colori, tutti uniti all’insegna della donazione di sangue. Il Torneo di pallavolo è un evento che coinvolge cinque squadre composte da donatori di sangue e giocatori amatoriali, facenti capo ad altrettanti quartieri del paese.

La manifestazione viene realizzata in collaborazione con la Parrocchia Maria Immacolata di Gallo e la Polisportiva Bottega associazione dilettantistica con un grande percorso nel volley. Le partite, due ogni sera inizieranno alle ore 20,30, si disputeranno presso il campo di pallavolo di Gallo, adiacente alla Chiesa, in caso di maltempo nelle palestre di Polisportiva Bottega. Gli organizzatori di Avis Gallo, ricordano che non è un evento sportivo competitivo, ma un evento ludico di Promozione al dono del sangue. Il fabbisogno di sangue non ha pause e non va in vacanza, Avis Gallo e Petriano, associazione giunta al suo 56esimo anno di attività, lo sa bene come lo sanno i 150 donatori che nel 2023 hanno donato 407 volte fra sangue e plasma.