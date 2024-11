Tennis A1. Sporting sconfitto nello scontro diretto a Bolzano. Ma il secondo posto vale la salvezza diretta

Poteva andare meglio, nel senso che una vittoria avrebbe garantito allo Sporting Club Sassuolo (nella foto) l’accesso alla poule scudetto.

Ma lo scontro diretto andato in scena a Bolzano tra i sassolesi – che erano secondi in classifica prima di andare in campo con 8 punti – e il Rungg – primo in classifica, e confermatosi tale dopo la vittoria nello scontro diretto – ha premiato gli altoatesini, consegnando allo Sporting un secondo posto che vale comunque la salvezza diretta e un’altra stagione – e sarà l’ottava consecutiva – da disputare in Serie A1.

Si è conclusa con il risultato di 4-2, la gara di Bolzano, ma non inganni il punteggio: i quattro singolari, infatti, si sono chiusi sul 2-2 (vittorie per Bondioli e Dalla Valle, sconfitte per Brancaccio e Ricci) e solo dopo la disputa dei doppi, e solo complice l’infortunio di Brancaccio, la squadra sassolese, guidata da Giulio Mazzoli e Alessio Bazzani, si è dovuta arrendere dando strada ai padroni di casa, che vanno a giocarsi lo scudetto, mentre per lo Sporting c’è comunque l’orgoglio di essersi confermato tra i migliori 16 circoli italiani.

"Festeggiamo, ma con qualche rammarico: è stata una stagione dura e a mio avviso non molto fortunata perché tra infortuni e partite perse per un pelo sarebbe potuta finire diversamente", il commento di capitan Mazzoli, ad avviso del quale "con un pizzico di fortuna in più si poteva vincere il girone. Chiudiamo secondi e – aggiunge sempre capitan Mazzoli – con la salvezza diretta, un traguardo che deve darci comunque soddisfazione, e voglio chiudere la stagione con una menzione speciale per Enrico Dalla Valle perché anche in questa stagione ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia ed è stato da esempio e trascinatore della squadra", conclude Mazzoli.

s.f.