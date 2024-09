Inizia il "Torneo del Mare" allo Sport Center. Otto formazioni a caccia del successo

Inizia oggi il "Torneo del Mare" di tennis. Si accende la competizione a squadre al Marina Sport Center: otto formazioni a caccia del successo finale della competizione tennistica a squadre che animerà l’ultima fase del periodo estivo. Ben 64 partecipanti, 40 uomini e 24 donne, otto squadre, due gironi eliminatori. Numeri importanti quelli del "Torneo del Mare" che accenderà la competizione sui campi da tennis del Marina Sport Center. Il torneo, non agonistico, vede la partecipazione di otto giocatori per squadra, suddivisi in fasce di merito tra i cinque uomini e le tre donne inserite in ogni compagine. La suddivisione è stata necessaria per creare partite più equilibrate e regalare maggiore divertimento a tutti i partecipanti. Le otto squadre sono state inserite in due raggruppamenti da quattro formazioni, le prime due di ogni girone avranno accesso alla fase conclusiva, composta da semifinali e finale.