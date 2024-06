Internazionali Città di Perugia. La favola di Nagal continua . Il tennista indiano è in finale

Nonostante l’uscita di scena ai quarti di finale del beniamino di casa, Francesco Passaro e della "star" del Torneo, l’ex numero 9 del mondo Fabio Fognini (sconfitto dalla testa di serie numero 1 Darderi per 6-1, 6-2, di fronte a oltre mille persone sugli spalti), gli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup non hanno perso il loro fascino. Tanto che gli spalti del circolo perugino continuano ad essere gramiti per questo prestigioso e importante appuntamento con il tennis internazionale.

A questo punto, a fare da padrone a questa edizione del torneo perugino c’è l’indiano Sumit Nagal, partito come testa di serie numero sei e adesso in finale, pronto per l’ultimo sforzo della settimana. Nagal ha raggiunto l’ultimo ostacolo, strappando ieri il match a Zapata Miralles in un interminabile confronto di tre set, durato quasi tre ore che ha appassionato non poco il pubblico.

Il primo set è andato all’indiano al tie break, lo spagnolo si è aggiudicato il secondo per 6-1, mentre al terzo e decisivo set Nagal ha chiuso 6-2. Una bella storia quella del tennista indiano che ha svoltato la sua carriera negli ultimi tornei. "A Perugia mi sto trovando benissimo – ha raccontato tra una vittoria e l’altra del torneo perugino – l’evento è ben organizzato e c’è tanto pubblico, fattore che caratterizza i Challenger italiani. Il cibo poi come al solito è fantastico. Sono sempre felice di giocare in questo Paese".

A 26 anni il destino di Nagal è cambiato con il secondo turno degli Australian Open raggiunto a inizio stagione. Da lì nuove motivazioni e un rifornimento economico cruciale: "Per me è stato importante quel risultato, poi in generale sto bene fisicamente e questo finalmente mi permette di scegliere che tornei giocare e di farlo al massimo delle mie possibilità", ha dichiarato il tennista indiano che si prepara all’ultimo atto, la finale in programma oggi.

Anche se tra gli appassionati resta il rammarico per l’uscita di scena anticipata delle due stare Francesco Passaro e Fabio Fognini.