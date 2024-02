Jasmine Paolini. La stella nascente illumina il Tc Italia

Jannik Sinner chiama, Jasmine Paolini risponde. E’ davvero l’età dell’oro (mondiale) al Tennis Italia Forte dei Marmi visto che i due atleti-faro del movimento italiano della racchetta, maschile e femminile, sono tesserati per il campionato di serie A nel club versiliese. Per Jasmine, c’è di più. Molto di più, visto che rispetto al talento maschile (che pur essendo tesserato per il Tc Italia, non è mai sceso in campo... perché troppo bravo), la Paolini è stata anche una delle protagoniste nell’ultimo campionato di serie A1. “Quando è arrivata con noi - ricorda Sergio Marrai - era la numero 190 al mondo, parlo del 2019: la nostra squadra era in serie B, appena promossa dalla C. Avevamo deciso di puntare su di lei, al di là del bagaglio tecnico, per il carattere, per quell’essere sempre in partita, concentrata e decisa. Beh, che dire: a distanza di cinque anni, tanti applausi. Per quello che ha fatto e per quello che farà: essere diventata il numero 14 al mondo per lei sarà un punto di partenza”.

Dunque Jasmine Paolini, che è stata seguita anche da Matteo Marrai, ha seguito di pari passo alla sua evoluzione, anche la crescita del Tc Italia: promozione dalla serie B alla serie A2 al termine del 2019; promozione dalla A2 alla A1 nel 2020. Tre stagioni in A1, dove Jasmine è salita dal numero 87, al 55 e poi al 33 della classifica mondiale. Il 2024 è già iniziato con la racchetta giusta: titolo internazionale, numero 14 al mondo e.... “Con questi risultati - conclude Marrai - sarà sempre più difficile averla in campo con noi: rimane tesserata, per noi è un vanto e un piacere averla al Tc Italia, ma gli impegni internazionali avranno per lei un richiamo speciale”.